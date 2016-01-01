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فن

شاهد.. شخصية ريهام عبد الغفور فى فيلم سوق الجمعة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر المنتج أحمد الباسط، أفيش للفنانة ريهام عبد الغفور من فيلمه الجديد "سوق الجمعة".

وظهرت ريهام عبد الغفور فى شكل امرأة شعبية تدعى نجاة وهى بائعة على عربة كبدة فى سوق الجمعة وتتعرض لمشاكل عديدة فى السوق.

وتدور أحداث الفيلم في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، ويغوص في تفاصيل حياة التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.

ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، ريهام عبد الغفور، نسرين أمين، صبري فواز، محمد لطفي، محمود حجازي، أحمد فتحي، محمد عز، قصة محمد الطحاوي، سيناريو وحوار أحمد عال سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيزوانتاج احمد عبد الباسط .
شاهد.. شخصية ريهام عبد الغفور فى فيلم سوق الجمعة

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