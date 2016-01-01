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أخبار البلد

التعليم: 14 ألف طالب بتصفيات المرحلة الثانية لمشروع اكتشاف الموهوبين رياضيًا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:39 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، أنه قد انتهت المرحلة الأولى من المشروع القومي لإكتشاف الموهوبين رياضيًا والذى يتم بالتعاون مع وزارات الشباب، والصحة، والتعليم العالي، واللجنة الأوليمبية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية في (9) ألعاب ، بإشتراك (69) ألف طالب.

وقالت حسن أنه تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إدخال جميع البيانات الخاصة بالمشتركين في المشروع، واستخراج النتائج طبقًا للبرنامج الموضوع تحت إشراف الاتحادات المعنية باللعبة.

وأشارت حسن إلى أن تصفيات المرحلة الأولى بدأت بعدد (68) ألف طالب وطالبة ، وتم اختيار (14) ألف سوف يتقدمون لتصفيات المرحلة الثانية، والتي تبدأ من 10 إلى 30 يوليو الحالي، وتتم في مراكز الشباب المتواجدة في المحافظات المختلفة، تحت إشراف الوزارات المعنية بذلك، موضحةً أنه تجرى الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية من خلال الاتحادات المعنية بكل لعبة، والتي وضعت معايير واختبارات لاختيار أفضل العناصر.

وأضافت حسن أنه عُقد اجتماع فى المركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة وكان قد سبقه اجتماع مع اللجنة الفنية بالإدارة العامة للتربية الرياضية، بحضور الدكتورة جيهان علام المدير العام، والأستاذ محمد سعد عضو اللجنة العليا للمشروع، حيث تم الاتفاق على أن الوزارة ستعلن عن كشوف المقبولين بالمديريات التعليمية، وتوجيه عام التربية الرياضية، وجميع الإدارات التعليمية وعلى جميع الطلاب الذين شاركوا في المرحلة الأولى التوجه لأى منها؛ للاستعلام عن اجتيازهم للمرحلة الأولى، مع العلم بأنه سوف يجرى كشف طبى متخصص للطلاب قبل المشاركة فى الاختبارات.

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