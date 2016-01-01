ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة سعودية: استراتيجية طموحة ومهمة ثقيلة لحكومة مدبولي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:39 ص
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أحمد محرم
أبرزت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية،وصف عدد من نواب البرلمان والمحللين السياسيين لاستراتيجية الحكومة الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان الثلاثاء الماضي بأنها "طموحة".

وكان مدبولي وعد في خطابه أمام البرلمان بمعالجة بعض أوجه الخلل في المجتمع بخطط عملية، لا بالشعارات والوعود المعتادة.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من التوقعات المتفائلة بأداء الحكومة الجديدة، فإنها ستواجه مهمة ثقيلة للفوز بثقة الشعب.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب محمد أبو حامد قوله إن خطط رئيس الوزراء جيدة للغاية، لكن تنفيذها يجب أن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الحكومة على معالجة قضايا الحياة اليومية للمواطنين، كالمرور والسيطرة على الأسعار، إذ يجب أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة.

ووعد مدبولي بمد خدمات الصرف الصحي إلى 100% من المناطق الريفية، التي يتمتع 60% منها حاليًا بخدمات الصرف الصحي.

كما كشف مدبولي عن خطط لإمداد السكك الحديدية بـ 250 محركًا جديدًا و1300 عربة ركاب، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وبناء 20 كوبري جديدًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بغرض تقليل حوادث الطرق بنسبة 30%، ومد سبع طرق جديدة تربط شبكة الطرق بين الضفتين الشرقية والغربية للنيل بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وتابعت الصحيفة أن الحكومة تخطط لزيادة دعمها لخطط تنمية الأقاليم خارج محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة في مناطق الصعيد وشبه جزيرة سيناء، حيث يخوض الجيش عملية عسكرية للقضاء على الجماعات المتطرفة.

كما وضعت الحكومة خطة طموحة للرفاه الاجتماعي، تشمل توسيع برنامج تكافل وكرامة، الذي يخدم 3.5 مليون أسرة بتعداد 18 مليون مواطن، وبإنفاق سنوي يبلغ 20 مليار جنيه.

وتعمل الحكومة على وضع خطط لتطوير منظومة الإسكان الشعبي، من خلال استكمال بناء 230 ألف وحدة سكنية، والبدء في بناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، إلى جانب العمل على توفير 100 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية.

ترشيحاتنا

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات

محمد صلاح يرقص على أغنية لمينا الكفار وعملنا حفلة نار .. صور

عبد الرحمن حماد:الدولة أمام تحد كبير للقضاء على الاستروكس.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك.. اليوم

50 % تخفيضا على تذاكر الأوتوبيس النهري اليوم وغدًا

ننشر قيمة الشرط الجزائى فى عقد جروس حال إقالته من الزمالك

بدوى: مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية

نظام غذائي سريع لأصحاب الأوزان الثقيلة لتفتيت الدهون

كاميرات المراقبة تكشف سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلي

صدام قوي بين فرنسا وأوروجواي في افتتاح دور الثمانية لكأس العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

فيديو

6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو
بدوى: مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة
حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك.. اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟