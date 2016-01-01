صحيفة سعودية: استراتيجية طموحة ومهمة ثقيلة لحكومة مدبولي

أبرزت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية،وصف عدد من نواب البرلمان والمحللين السياسيين لاستراتيجية الحكومة الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان الثلاثاء الماضي بأنها "طموحة".



وكان مدبولي وعد في خطابه أمام البرلمان بمعالجة بعض أوجه الخلل في المجتمع بخطط عملية، لا بالشعارات والوعود المعتادة.



وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من التوقعات المتفائلة بأداء الحكومة الجديدة، فإنها ستواجه مهمة ثقيلة للفوز بثقة الشعب.



ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب محمد أبو حامد قوله إن خطط رئيس الوزراء جيدة للغاية، لكن تنفيذها يجب أن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الحكومة على معالجة قضايا الحياة اليومية للمواطنين، كالمرور والسيطرة على الأسعار، إذ يجب أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة.



ووعد مدبولي بمد خدمات الصرف الصحي إلى 100% من المناطق الريفية، التي يتمتع 60% منها حاليًا بخدمات الصرف الصحي.



كما كشف مدبولي عن خطط لإمداد السكك الحديدية بـ 250 محركًا جديدًا و1300 عربة ركاب، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وبناء 20 كوبري جديدًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بغرض تقليل حوادث الطرق بنسبة 30%، ومد سبع طرق جديدة تربط شبكة الطرق بين الضفتين الشرقية والغربية للنيل بتكلفة 8 ملايين جنيه.



وتابعت الصحيفة أن الحكومة تخطط لزيادة دعمها لخطط تنمية الأقاليم خارج محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة في مناطق الصعيد وشبه جزيرة سيناء، حيث يخوض الجيش عملية عسكرية للقضاء على الجماعات المتطرفة.



كما وضعت الحكومة خطة طموحة للرفاه الاجتماعي، تشمل توسيع برنامج تكافل وكرامة، الذي يخدم 3.5 مليون أسرة بتعداد 18 مليون مواطن، وبإنفاق سنوي يبلغ 20 مليار جنيه.



وتعمل الحكومة على وضع خطط لتطوير منظومة الإسكان الشعبي، من خلال استكمال بناء 230 ألف وحدة سكنية، والبدء في بناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، إلى جانب العمل على توفير 100 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية.