مدرعات روسية تقترب من الحدود السورية الأردنية

نقلت قناة "العربية" عن شهود عيان أن مدرعات روسية تقترب من معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.



وكانت الفصائل السورية المسلحة أعلنت أمس الأربعاء فشل مفاوضاتها مع الجانب الروسي بشأن الجنوب السوري.



وكان المتحدث باسم المعارضة السورية إبراهيم الجباوي، قد أعلن أمس، بدء جولة جديدة من المحادثات مع ضباط روس بشأن هدنة في جنوب سوريا، تقضي بتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم والسماح للشرطة العسكرية الروسية بدخول البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.