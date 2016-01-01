الصحف الإيطالية تكشف أسرارا جديدة فى انتقال رونالدو ليوفنتوس..صور

أفردت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم مساحات واسعة على صدر أغلفتها مؤكدة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أنهى علاقته بريال مدريد وبات على بعد خطوات من الانضمام ليوفنتوس .



وأبرزت الصحف الإيطالية تصريحات خورخي مينديز وكيل أعمال الدون رونالدو الذي قال في مقابلة مع صحيفة ريكورد أنه إذا رحل كريستيانو عن الريال، فإن هذا سيكون من أجل مواجهة تحديات جديدة في مسيرته الرائعة.



وافتتحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عددها الصادر اليوم بعنوان : "سي أر 7 يوفي .. صفقة ممكنة" موضحة أن الرحيل المحتمل للنجم البرتغالي عن قلعة سانتياجو برنابيو يقرب كريستيانو بشكل أكبر من الانتقال لبطل الدوري الإيطالي.



و أبرزت الصحيفة أن الملكي نشر أمس الخميس صور القميص الرسمي الجديد للميرينجي ولم يظهر كريستيانو في أي منها معتبرة هذا الأمر إشارة جديدة على رحيل صاروخ ماديرا عن بطل دوري أبطال أوروبا للمواسم الثلاثة الماضية.



وراهنت صحيفة كوريري ديللو سبورت على اللعب بالألفاظ من خلال عنوان "سي آر 7 يوليو" في إشارة لأحرف اللاعب ورقم قميصه ويوم غد السبت الموافق السابع من الشهر الجاري وهو التاريخ الذي قد يتم الإعلان فيه عن انتقال كريستيانو للفريق الإيطالي.



واعتبرت نفس الصحيفة أن هذه الصفقة المحتملة تستدعي رحيل أحد لاعبي يوفنتوس وتحديدا جونزالو هيجواين.



واعتبرت صحيفة توتو سبورت أن الطريق ممهدا لانتقال كريستيانو لليوفي عقب الاجتماع الذي جرى بين مينديز ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.



ووصفت نفس الصحيفة الانتقال المحتمل للدون بأنه سيكون "صفقة القرن" مبرزة في صفحاتها الداخلية عشق كريستيانو للسيارات الرياضية والبيوت الفاخرة.





