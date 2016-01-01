دراسة: ضعف النظر يؤثر سلبا على صحة العقل

صدمت دراسة حديثة الكثيرين، بعدما ذكرت أن تراجع النظر وضعفه يؤثر سلبا على الصحة العقلية للإنسان مع تقدمه في العمر، وهو ما يحث الناس على ضرورة التقليل الكبير من قضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي وتقليل البقاء أمام الشاشات وإستبدال ذلك بقراء الكتب والصحف أو النوم الجيد وإراحة العين.



وقالت الدراسة التي أجريت في مدرسة الطب بجامعة ميامي ميلر، إن الطلبة الذين يعانون نقصا في النظر يحصلون على نتائج أسوأ أثناء الاختبارات المعرفية، مقارنة بغيرهم ممن يتمتعون بصحة بصر جيدة.



واعتمدت الدراسة على عينة من 2520 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 و84 سنة، ثم قاست صحتهم العقلية والبصرية طيلة 8 سنوات.



وأظهرت النتائج أن من عانوا مشكلات في البصر حصلوا على نقاط ضعيفة في الاختبارات المعرفية، بخلاف ذوي النظر السليم.



وأضاف الباحثون أن تحسين صحة العينين، سواء بالجراحة أو ارتداء النظارات الطبية يقلل من مشكلات الصحة العقلية لدى كبار السن.