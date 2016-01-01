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سيارات

فولكس فاجن تتهم مصريا بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، الجمعة، أن محمد شفيق جبر أحد الموزعين السابقين لسيارات سكودا في مصر، التابعة لشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات نفي تورطه في تحريك تحقيقات أجريت في مجلس النواب الأمريكي بشأن فولكس فاجن.

ووفقا لبلومبرج، رفض جبر، في بيان، صدر عن شركته، هذه الادعاءات بشأن التحقيقات التى قامت بها لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأمريكي، في أبريل الماضي، بشأن مزاعم عن وجود حالات غش من قبل شركة فولكس فاجن، وكان رئيس اللجنة وعضوا بها من الجمهوريين طالبا من الرئيس التنفيذي لشركة فولكس واجن هربرت دييس بتقديم وثائق بشأن تلك الحالات.

وأوضحت الوكالة أن محامي شركة فولكس فاجن روبرت جيوفرا أرسل خطابا لهما قائلا إن اهتمام اللجنة بتلك القضية جاء عقب محاولة جبر الضغط على شركته لتدفع له مبلغا من المال، ولكن الوكالة الإخبارية قالت إن جبر شركته تسعى للحصول على تعويض من فولكس فاجن على خلفية النزاع بينهما، وأن هذا الإجراء منفصل عن القرارات التي يتخذها النواب الأمريكيون.

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