وزير الشباب يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتطوير المؤسسى والاستثمار

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتطوير المؤسسي والاستثمار بهدف تقديم الدراسات اللازمة فى مجال الاقتصاد والتمويل والاستثمار وتنمية الموارد وإدارة الأصول وترشيد النفقات.



ويترأس اللجنة الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم أستاذ الإدارة ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة، وتضم اللجنة فى عضويتها مجموعة من الخبراء والأساتذة والشباب خريجي أكبر الجامعات فى العالم، والمتخصصين فى مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار وإدارة الأعمال والموارد البشرية.



وتعكف اللجنة في عملها على دراسة كافة مشاريع وبرامج وزارة الشباب والرياضة، والعمل على خلق آليات جديدة؛ لتحسين إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، وتحويل الوزارة والهيئات الرياضية إلى هيئات اقتصادية واستثمارية فى خطوات فعلية تجاه جعل الرياضة المصرية منتجًا ومصدرًا للدخل القومي.