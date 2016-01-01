ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

وزير الشباب يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتطوير المؤسسى والاستثمار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:00 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتطوير المؤسسي والاستثمار بهدف تقديم الدراسات اللازمة فى مجال الاقتصاد والتمويل والاستثمار وتنمية الموارد وإدارة الأصول وترشيد النفقات.

ويترأس اللجنة الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم أستاذ الإدارة ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة، وتضم اللجنة فى عضويتها مجموعة من الخبراء والأساتذة والشباب خريجي أكبر الجامعات فى العالم، والمتخصصين فى مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار وإدارة الأعمال والموارد البشرية.

وتعكف اللجنة في عملها على دراسة كافة مشاريع وبرامج وزارة الشباب والرياضة، والعمل على خلق آليات جديدة؛ لتحسين إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، وتحويل الوزارة والهيئات الرياضية إلى هيئات اقتصادية واستثمارية فى خطوات فعلية تجاه جعل الرياضة المصرية منتجًا ومصدرًا للدخل القومي.

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماعا لمتابعة تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

وزير التعليم: انتظروا بيانًا رسميًا بموعد بدء الدراسة وقرارات العام الجديد

صدام قوي بين فرنسا وأوروجواي في افتتاح دور الثمانية لكأس العالم 2018

مقتل شخص وفقد ‭56‬ في حادث انقلاب قارب سياحي بتايلاند

أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

حكم قضاء الصوم عن ميت لم يصم رمضان

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

فيديو جراف ..أسعار الذهب اليوم الجمعة

عودة الرائد محمود الكومي للقاهرة بعد رحلة علاج في لندن

الزراعة: بدء تنفيذ 7 توصيات لتصحيح مسار مشروع غرب المنيا

في عيد ميلادها .. تعرف على عدد زيجات غادة عبد الرازق

مأذون المشاهير يكشف سبب استعانة نجلاء فتحي بطبق مياه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

فيديو

6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو
بدوى: مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة
حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك.. اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟