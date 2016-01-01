انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شمال بيجي

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية اليوم /الجمعة/ بإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم شمال بيجي.



وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت، في سيارة يستقلها شخصان على الطريق المؤدي إلى قرية الزوية شمال بيجي ضمن محافظة صلاح الدين، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة الشخصين بجروح، وأن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة .



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