ارتفاع حصيلة قتلى حادث انقلاب قارب جنوبي تايلاند إلى 17 شخصا

أعلنت السلطات التايلندية اليوم /الجمعة/ ارتفاع حصيلة قتلى حادث انقلاب قارب قبالة سواحل محافظة "بوكيت" الواقعة جنوبي البلاد إلى 17 شخصا.



وقال رئيس وكالة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها بمحافظة بوكيت - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن 38 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.



وكانت البحرية التايلندية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل 10 أشخاص على الأقل هم سائحون صينيون.

ويجوب غواصون تابعون للبحرية التايلندية حطام القارب الذي انقلب في أعالي البحار أمس الخميس، والذي كان يحمل على متنه 105 أشخاص من بينهم 93 سائحا و11 من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحي، للعثور على المفقودين.

