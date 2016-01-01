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سيارات

بدوى: مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال المهندس محمد بدوي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إنه أصبح لمصر التزام للاحتباس الحراي لذلك اتخذت الدولة خطوات للتحول لمصادر للطاقة النظيفة لترشيد الإنفاق.

وأضاف «بدوي» خلال لقائه لبرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» أن مصر دخلت في عصر السيارات الكهربائية حفاظا على البيئة من التلوث وتوفير استهلاك الوقود و تقليل تكلفة التشغيل، وبالتالي لا يوجد أعطال او صيانات بشكل متكرر والاعتماد يكون من خلال الشحن.

وأوضح «بدوي» أن سعر الـ 25 كيلووات حوالي بـ 25 جنيها فقط، مشيرا إلى أن معظم شركات السيارات في كل دول العالم صنعت السيارات الكهربائية، وحدث الآن تحول كبير لاستخدام السيارات الكهربائية ومصر الدولة الأولى في أفريقيا التى تدخل السيارات الكهربائية.

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