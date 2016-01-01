سفر ووصول 2280 راكبا وتداول 155 شاحنة بضائع بموانى البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم / الجمعة / لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة ، كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 19 شاحنة بينما تغادر السفينتان أمانة ونما اكسبريس ويقلان 839 راكبا و55 شاحنة و24 سيارة .



وأضاف ملاك - فى بيان صادر عن الهيئة - أن ميناء الغردقة غادرته اليوم العبارة القاهرة وعلى متنها 239 راكبا و58 سيارة ، لافتا إلى أن ميناء نويبع يشهد أيضا اليوم وصول وسفر 842 راكبا وتداول 81 شاحنة .



وتابع أن ميناء الغردقة يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 360 راكبا و9 برادات و6 تريلات و23 سيارة و2 باص جيت .