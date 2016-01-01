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145 ميلون دولار لأغرب عرض زواج في العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:43 م
سيدفع العروسان ثروة
سيدفع العروسان ثروة للقيام بالزفاف الفضائي
محمد عبدالله
أعلنت وكالة متخصصة لتنظيم حفلات الزفاف الغريبة في فرنسا، أغرب العروض على الإطلاق، قائلة إنها ستطلق خدمة جديدة غريبة للعروسين للترفيه في ليلة زفافهما مقابل مبلغ خيالي لن يقدر عليه حتى الأثرياء، لأن المبلغ المطلوب يشكل ثروة في حد ذاتها.

وقالت صحف عالمية إن المبلغ المطلوب من الوكالة المتخصصة لإقامة الزفاف 145 مليون دولار.

وستمكّن وكالة أوبوتيو سيربريز، الراغبين في الزواج من تقديم خاتم الزواج لشريكات حياتهم خلال التحليق حول القمر، لتحقق الوكالة من خلال هذه الخدمة "عروض الزواج الأكثر جنونا وروعة خلال الـ13.8 مليار عام"، حسب ما نقل موقع "إن بي سي" الإخباري عن الوكالة.

واعتبارا من مارس 2022، سيستطيع من له القدرة على صرف نحو 150 مليون دولار حجز هذه الخدمة المخصصة على موقع proposeinparis ليخضع بعد ذلك إلى برنامج تدريبي يستمر 5 أشهر يتضمن في البداية تدريبا بدنيا، ودروسا تقنية لنحو 3 أشهر.

وفي اليوم الموعود سيجري الانطلاق من مركز "كنيدي" للفضاء في كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا، وعندها سيستمع العروسان لأغنية "Also sprach Zarathustra, Op.30" لريتشارد شتراوس، ويترافق ذلك مع شعورهما بالآثار الأولى المترتبة على انعدام الوزن.

وبعد ثلاثة أيام تصل الكبسولة إلى المدار القمري، مع التحليق حول النجم المحترِق على ارتفاع يتراوح بين 300-200 كيلومتر، ولاحقا سيتم إيقاف جميع الاتصالات مع الأرض حوالي نصف ساعة، أثناء طيران الكبسولة فوق الجانب المظلم من القمر.

أما بث أغنية فرانك سيناترا الشهيرة fly me to the moon أو حلق بي إلى القمر، فسيكون متاحا عند منتصف طريق الطيران المداري، مما يسمح للرجل بتقديم خاتم الزواج الموجود في بدلته الفضائية.

وسيكون المسار الذي تتبعه الكبسولة مشابها لمسار المهمة أبوللو 8 لعام 1968، وسيتم تجهيز الكبسولة، التي تصل سرعتها إلى 38 ألف كيلومتر في الساعة، بـ8 كاميرات لتخليد لحظة الدخول المذهل للزوجين في تاريخ الفضاء، لاسيما لأول عروسين سيطلبان هذه الخدمة.

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