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شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:58 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد محمد علي بالقلعة في محافظة القاهرة، بحضور قيادات الأوقاف والأزهر بالمحافظة.

وحددت وزارة الأوقاف خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان "فهم مقاصد السنة النبوية ضرورة عصرية لمواجهة الجمود الفكري".

وشددت الوزارة على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، والالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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