مصرع شقيقين فى شلالات وادى الريان بالفيوم .. صور



لقيا طالبان مصرعهما غرقا فى شلالات وادى الريان بمحافظة الفيوم أثناء استحمامهما فى مياه الريان أثناء رحلة سياحية.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخطارا من اللواء علاء يحيى مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.



تبين من التحقيقات أن الطالبين معتصم محمد موسى ميزار (12 سنة ) طالب بالصف الثالث الاعدادى وشقيقه عبد الرحمن (12 سنة ) طالب بالصف السادس الابتدائي ومقيمان بقرية منشأة حلفا بمركز أطسا بالفيوم، أثناء استحمامهما فى مياه شلالات وادى الريان جرفهما التيار ولم يتمكن أحد من إنقاذهما .



تمكنت قوات الأنقاذ النهرى بالحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما بسيارات الاسعاف الى مستشفى أبشواى، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

