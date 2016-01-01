حضرى فطائر الدجاج المقلية بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الدجاج المقلية من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا".



المقادير:

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

كوب لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر

رشه ملح

ربع كوب زيت

بيضة

زيت للقلي

الحشو

2 صدر دجاج مسلوق

بصلة

2 ملعقة كبيرة زيت

فلفل أخضر

مكعبات صغيرة

كوب مشروم مقطع صغير

نصف كوب جبن كريمي

ملعقة صغيره مستردة



طريقة التحضير:

لعمل الحشو

* يضاف إليها جبن كريمي ومستردة وملح وفلفل.



لعمل العجينة

* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والسكر ورشة الملح.

* يضاف إليها الزيت وتعجن باستخدام عجان مع البيضة.

* يستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

* تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق.

* تقطع باستخدام قطاعة دائرية.

* تحشى بالحشوة وتغلق إما بقطعة أخرى بنفس الحجم أو تغلق على شكل السمبوسك.

* يقلى في زيت غزير ساخن.

* تقدم باردة.