حضرى فطائر الدجاج المقلية بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الدجاج المقلية من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا".
المقادير:
3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
كوب لبن بودرة
2 ملعقة كبيرة سكر
رشه ملح
ربع كوب زيت
بيضة
زيت للقلي
الحشو
2 صدر دجاج مسلوق
بصلة
2 ملعقة كبيرة زيت
فلفل أخضر
مكعبات صغيرة
كوب مشروم مقطع صغير
نصف كوب جبن كريمي
ملعقة صغيره مستردة
طريقة التحضير:
لعمل الحشو
* يضاف إليها جبن كريمي ومستردة وملح وفلفل.
لعمل العجينة
* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والسكر ورشة الملح.
* يضاف إليها الزيت وتعجن باستخدام عجان مع البيضة.
* يستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.
* تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق.
* تقطع باستخدام قطاعة دائرية.
* تحشى بالحشوة وتغلق إما بقطعة أخرى بنفس الحجم أو تغلق على شكل السمبوسك.
* يقلى في زيت غزير ساخن.
* تقدم باردة.
المقادير:
3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
كوب لبن بودرة
2 ملعقة كبيرة سكر
رشه ملح
ربع كوب زيت
بيضة
زيت للقلي
الحشو
2 صدر دجاج مسلوق
بصلة
2 ملعقة كبيرة زيت
فلفل أخضر
مكعبات صغيرة
كوب مشروم مقطع صغير
نصف كوب جبن كريمي
ملعقة صغيره مستردة
طريقة التحضير:
لعمل الحشو
* يضاف إليها جبن كريمي ومستردة وملح وفلفل.
لعمل العجينة
* يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والسكر ورشة الملح.
* يضاف إليها الزيت وتعجن باستخدام عجان مع البيضة.
* يستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.
* تفرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق.
* تقطع باستخدام قطاعة دائرية.
* تحشى بالحشوة وتغلق إما بقطعة أخرى بنفس الحجم أو تغلق على شكل السمبوسك.
* يقلى في زيت غزير ساخن.
* تقدم باردة.