6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو

يؤدي كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، في مسجد محمد علي بالقلعة، في محافظة القاهرة، بمناسبة عيدها القومي.



ويحضر الصلاة، كلا من اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف صبحي وزير الرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن نائب المحافظ، ولفيف من رجال الأوقاف والازهر، وأعضاء البرلمان بمحافظة القاهرة.



وحددت وزارة الأوقاف خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان "فهم مقاصد السنة النبوية ضرورة عصرية لمواجهة الجمود الفكري".



وشددت الوزارة على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، والالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.