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اقتصاد

الكويت تبيع كميات نفتا أكبر من المعتادة للتحميل في يوليو بالسوق الفورية

السبت 07/يوليه/2018 - 05:01 ص
رويترز
قال تجار إن مؤسسة البترول الكويتية باعت أكثر من 150 ألف طن من النفتا للتحميل في يوليو، مسجلة أكبر أحجام فورية على أساس شهري هذا العام من خلال عطاءات.

وقال التجار إن المؤسسة باعت إما 25 أو 50 ألف طن مساء الخميس للتحميل في نهاية يوليو تموز، لكنهم أضافوا أن التفاصيل لم تتضح.

وشملت قائمة المشترين السابقين الذي حصلوا على شحنات للتحميل في يوليو تموز من الكويت أرامكو للتجارة وفيتول وشركتي تجارة آسيويتين أخريين، بعلاوة تراوحت في الغالب بين 20 دولارا للبرميل أو أقل دون خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وتبيع مؤسسة البترول الكويتية معظم ما لديها من كميات عبر عقود أجلها 12 شهرا تبدأ في أبريل نيسان وأغسطس آب وديسمبر كانون الأول، وتعرض بعض الكميات للبيع الفوري على أساس شهري.

وأتمت الشركة الشهر الماضي اتفاقا أجله 12 شهر يبدأ في أغسطس مع مشتريها الآسيويين بعلاوة 20 دولارا للطن فوق خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة وبعلاوة 21.50 للنفتا الخفيفة.

ولم تتبين أسباب بيع كميات فورية أكبر من المعتادة. لكن تجارا ليسوا على صلة بالشركة قالوا إنها ربما كان لديها مشكلة في وحدة ثانوية. ولم يتسن التأكد من هذا بشكل مستقل.

وعادة لا تعلق مؤسسة البترول الكويتية على صفقاتها.

وباعت المؤسسة أقل من 110 آلاف طن من النفا الفورية للتحميل في يونيو من خلال عطاءات.

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