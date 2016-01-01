7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها

قال المهندس محمد بدوي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إن الدولة والجهات المعنية كانت مهتمة بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية قبل دخولها السوق.



وأضاف «بدوي» خلال لقائه لبرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» أن شحن السيارات الكهربائية يأخذ وقت من 20 إلى 30 دقيق، مشيرا إلى أن محطات الشحن متوفرة في المراكز التجارية والنوادي والجامعات، منوهًا بأنه بعد شهر ستبدأ البدء السير في شوارع مصر.



وأوضح الرئيس التنفيذي، أن محطات الشحن ستكون متواجدة في كل أنحاء في الجمهورية مثل "البنزين"، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من 7 محطات لشحن السيارات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل وبورسعيد والاسماعيلية والسويس ومحافظات البحر الأحمر.