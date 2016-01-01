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كأس العالم

فيلموتس: هازارد يمكنه الوصول للقمة خلال مباراة البرازيل

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:45 م
صدى البلد
ا ش ا
قال مارك فيلموتس المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا لكرة القدم، إن مهاجم "الشياطين الحمر" إدين هازارد بإمكانه "الوصول للقمة" كلاعب، خلال مواجهة البرازيل المقررة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وأوضح فيلموتس - في مقابلة أذاعتها شبكة (أر تي بي إف) البلجيكية - "أعتقد أنها ستكون مباراة هازارد.. لديه الفرصة ليحجز لنفسه مقعدا في فئة أعلى، إنني واثق من أنه سيستطيع تحقيق ذلك بفضل سرعته وقدرته على التسجيل، إنه القائد وهو فخور بذلك".

وأعرب المدرب الذي قاد منتخب بلجيكا في النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا 2016 حيث سقط "الشياطين الحمر" في ربع النهائي أمام ويلز، عن أمله في أن يتمكن هازارد من "إشعال المباراة وحده".
وأضاف المدرب الحالي لمنتخب كوت ديفوار أن هازارد بات يحظى بدور أكثر حرية من ذلك الذي شغله أثناء قيادتي لبلجيكا، مبرزا أن الفريق الأوروبي قادر على إقصاء البرازيل لأنه فريق لديه "موهبة في كل المراكز".
وعلى الرغم من ذلك، أشار فيلموتس إلى أن أكثر ما يقلقه هو الدفاع البلجيكي أمام السيليساو، خاصة في المساحات عند مراكز الظهير، وأوضح أنه إذا لم تحدث ثغرات في هذه المناطق سيستطيع "الشياطين الحمر" صناعة التاريخ بإقصاء بطلة العالم خمس مرات.

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