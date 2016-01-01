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محافظات

عبد الله يطالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالغردقة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:45 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
شدد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال إحدى جولاته بمدينة الغردقة على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف الصحى بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة والتى تسهم فى رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة.

وأشار عبد الله إلى أن المحافظة تستهدف القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحي بمختلف مدن المحافظة.

وطالب محافظ البحر الأحمر شركة المقاولون العرب بالمحافظة بسرعة إنجاز أعمال الرصف والتطوير والزراعة بطريق النصر، حيث يتم تركيب البازلت بالمطبات الصناعية وأعمال الزراعة به.


عبد الله يطالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالغردقة
عبد الله يطالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالغردقة
عبد الله يطالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالغردقة

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