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فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:52 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق التى أكملت عامها الـ53، فهي تعد من النجمات التى لا يبدو عليهن علامات تقدم السن بل تزداد جمالًا كلما تقدمت في العمر، وتظهر فى أغلب الأوقات بإطلالات شبابية جريئة.

وتعد غادة واحدة من النجمات اللاتى يفضلن اختيار الإطلالات الجريئة والغريبة وغير التقليدية، والتى تثير جدلا فى كثير من الأحيان، فهى تعتمد فى أغلب الوقت أن تظهر بإطلالات شبابية ذات ألوان صاخبة.

وقد يري البعض أنها تظهر فى بعض المناسبات بإطلالات لا تتناسب مع المرحلة العمرية التى تعيشها وهو ما يعرضها للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق
فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

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