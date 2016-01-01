إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق بشقة بالبحيرة





وانتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الأول علوى بمنزل ملك المدعو محمد .م.ح.39 سنة موظف ومقيم بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده.



و نتج عن ذلك .. إصابة كل من، إسماعيل .ع.ا28 سنة عامل ، ونجل مالك المنزل "بحالة اختناق "تم نقلهما لمستشفى أبو المطامير العام للعلاج، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائى وأضاف احتراق محتويات الشقة من الأثاث بالكامل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بحالة اختناق إثر نشوب حريق بشقة بعزبة عشرة بمركز أبو المطامير بسبب ماس كهربائى وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده ونتج عن الحريق احتراق وتفحم جميع محتويات الشقة وتم نقل المصابين للمستشفى العام.تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة عشرة بدائرة المركز.