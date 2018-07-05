شاهد.. القبض على طمبق المتحرش بالأطفال في السعودية

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أفادت صحيفة "سبق" السعودية أن الجهات الأمنية السعودية نجحت في القبض على الشاب "طمبق" المتهم باستغلال الأطفال جنسيًا عبر ألعاب "Playstation".وجاء القبض على المتهم بناءً على توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب وتم فضح ممارسات "طمبق" عبر هاشتاج #نطالب_بالقبض_على_طمبق في "تويتر"، حيث نشر عدد من المغردين مقاطع فيديو تظهر كيفية استغلال واستدراج الأطفال.يذكر أن المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال.