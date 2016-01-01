مقتل 3 عسكريين أوكرانيين وإصابة 9 في انفجار قذيفة هاون

أعلن المكتب الإعلامي للقوات البرية الأوكرانية، في بيان اليوم الجمعة، مقتل 3 عسكريين أوكرانيين وإصابة 9 اَخرين جراء انفجار قذيفة هاون خلال تدريبات قتالية في محافظة ريفني.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، إنه وفقًا للبيانات الأولية فإن انفجار القذيفة أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 اَخرين بجروح بدرجات متفاوتة.



وأضاف البيان أنه لم يتم الوقوف على ملابسات ذلك الحادث المأساوي.