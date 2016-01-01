ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 3 عسكريين أوكرانيين وإصابة 9 في انفجار قذيفة هاون

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:04 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن المكتب الإعلامي للقوات البرية الأوكرانية، في بيان اليوم الجمعة، مقتل 3 عسكريين أوكرانيين وإصابة 9 اَخرين جراء انفجار قذيفة هاون خلال تدريبات قتالية في محافظة ريفني.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، إنه وفقًا للبيانات الأولية فإن انفجار القذيفة أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 9 اَخرين بجروح بدرجات متفاوتة.

وأضاف البيان أنه لم يتم الوقوف على ملابسات ذلك الحادث المأساوي.

ترشيحاتنا

تعرف على مشوار بلجيكا بالمونديال قبل مواجهة البرازيل الليلة

سعر الذهب اليوم فى مصر

145 ميلون دولار لأغرب عرض زواج في العالم

سعر صادم لفستان إليسا في باريس .. صور

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

مدير المهندسين العسكريين يتفقد كباري الطريق الدائري الأوسط بحلوان والأوتوستراد.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر غادة عبد الرزق الحقيقي

الحكومة الفلسطينية: الحصار لن يجبرنا على قبول صفقة القرن

في عيد ميلادها .. تعرف على عدد زيجات غادة عبد الرازق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا في باريس .. صور

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

فيديو

12 حالة وفاة و7 مصابين حصيلة حادث تصادم الطريق الصحراوي بالمنيا
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟