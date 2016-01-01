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أخبار العالم

حرائق غابات في شمال كاليفورنيا تجبر المئات على الفرار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:40 م
صدى البلد
رويترز
دمر حريق غابات في شمال كاليفورنيا مباني وأجبر مئات السكان على الرحيل من مناطق قريبة ودفع حاكم الولاية لإعلان حالة الطوارئ.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا في تقرير إن حريق كلاماثون اندلع أمس الخميس واتسع نطاقه خلال ساعات من ألف فدان إلى خمسة آلاف فدان.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق دمر عددا غير محدد من المباني وأجبر سكان على الفرار بعد أن امتدت ألسنة اللهب عبر الطريق السريع رقم 5 القريب من الحدود بين كاليفورنيا وأوريجون.

وأعلن جيري براون حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة مما يسمح بتكريس موارد الولاية لمكافحة الحريق والحفاظ على سلامة الناس.

وحريق كلاماثون واحد من أكثر من 36 حريقا تكافحها فرق الإطفاء في كاليفورنيا ومناطق مختلفة في غرب الولايات المتحدة خلال موسم حرائق نشط على نحو غير معتاد.

وقال مسؤولون إن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة والرياح غير المنتظمة تعرقل جهود فرق الإطفاء في أرجاء المنطقة.

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