هاميلتون الأسرع بالتجارب الأولى في سيلفرستون

قاد لويس هاميلتون فريقه مرسيدس لاحتلال المركزين الأول والثاني في التجارب الحرة لجائزة بريطانيا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.



وسجل هاميلتون (33 عاما)، الذي سيحاول الفوز في سيلفرستون بعد غد الأحد للمرة الخامسة على التوالي والسادسة في المجمل، دقيقة واحدة و27.487 ثانية.



ويتفوق هذا الزمن بفارق أكثر من نصف ثانية على سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي يتقدم بنقطة واحدة على هاميلتون بطل العالم أربع مرات في الترتيب العام بعد تسعة سباقات انتصر خلالها كل منهما ثلاث مرات.



واحتل زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي حصل على محرك جديد في سيارته بعد انسحابه من سباق النمسا الماضي، المركز الثاني بفارق 0.367 ثانية.



وجاء الاسترالي دانييل ريتشياردو رابعا مع رد بول بينما احتل كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الخامس وماكس فرستابن، الفائز في النمسا مع رد بول، المركز السادس.



وأنهى السائق الهولندي البالغ من العمر 20 عاما التجارب مبكرا بعدما طلب منه الفريق إيقاف السيارة.



وتعرض رومان جروجان سائق هاس لحادث كبير عند المنعطف الأول بعدما فشل في اغلاق نظام تقليل مقاومة الهواء.



وقال السائق الفرنسي، الذي لم يصب بأذى، في الراديو "السيارة تحطمت. أنا آسف جدا. لم أضغط على زر (نظام تقليل مقاومة الهواء)".



واستدعى المشرفون كيفن ماجنوسن سائق هاس الآخر وفرناندو الونسو سائق مكلارين بعد "مناورة خطيرة" عقب واقعة بين السائقين في بداية التجارب.



وقال الونسو عبر الراديو "حاول ماجنوسن الاصطدام بي مرتين. هذا خطير للغاية".