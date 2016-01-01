شاهد ..اول تعليق من شوبير على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

جدير بالذكر أن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس تقترب من الإغلاق بحسب أغلب التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية على حد سواء.

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بـ كرستيانو رونالدو الذى وصفه بالأسطورة بعد انضمامه يوفنتوس.وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر قائلا: "‏أمس بدأنا الحكاية واليوم اقتربت النهاية في مثل هذا اليوم تم تقديم الإسطورة كريستيانو رونالدو في ملعب سانتياجو بيرنابو بعد إنضمامه من مانشستر يونايتد الإنجليزي لريال مدريد الأسباني مقابل 94 مليون يورو".