ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد ..اول تعليق من شوبير على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:41 م
صدى البلد
منار نور
أشاد الإعلامى أحمد شوبير بـ كرستيانو رونالدو الذى وصفه بالأسطورة بعد انضمامه يوفنتوس.

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصى تويتر قائلا: "‏أمس بدأنا الحكاية واليوم اقتربت النهاية في مثل هذا اليوم تم تقديم الإسطورة كريستيانو رونالدو في ملعب سانتياجو بيرنابو بعد إنضمامه من مانشستر يونايتد الإنجليزي لريال مدريد الأسباني مقابل 94 مليون يورو".

جدير بالذكر أن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس تقترب من الإغلاق بحسب أغلب التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية على حد سواء.

ترشيحاتنا

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

الأهلي يواجه أولمبيا السلوفيني وديا ..اليوم

أمين الفتوى: لن نحكم على حرمة الملابس الممزقة إلا بهذا الأمر

في عيد ميلادها .. تعرف على عدد زيجات غادة عبد الرازق

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

كافاني يلهب حماس جماهير أوروجواي قبل مواجهة فرنسا بكأس العالم

علي جبر يجتمع مع جروس لحسم مصيره مع الزمالك

رجل أعمال مصري ينفي اتهامات فولكس فاجن له بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

سعر الذهب اليوم فى مصر

6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد علي بالقلعة.. فيديو

ظهور جديد لتوفيق عكاشة فى شهر العسل.. صورة

رشدي أباظة.. دنجوان تربع عرشه على قلوب النساء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا في باريس .. صور

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

فيديو

12 حالة وفاة و7 مصابين حصيلة حادث تصادم الطريق الصحراوي بالمنيا
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟