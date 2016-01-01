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كأس العالم

جرانكفيست : التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم إنجاز تاريخي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:51 م
ا ش ا
قال قائد منتخب السويد الأول لكرة القدم أندرياس جرانكفيست، إن تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، يعد أمرا رائعا، مشيرا إلى ضرورة السير خطوة بخطوة للوصول إلى ماهو أبعد من ذلك.

ويلتقي منتخب السويد نظيره الإنجليزي غدا، في إطار مباريات دور الـ8 بمونديال روسيا.

وأضاف جرانكفيست - في تصريح لوكالة الأنباء الأسبانية اليوم الجمعة - "سنفكر في كل مباراة على حدة.. التأهل لربع نهائي المونديال يعد إنجازا كبيرا".
وتابع: "ينبغي السير خطوة بخطوة، نأمل أن نقدم نتيجة جيدة غدا.. وإذا ما حققنا ذلك سنفكر حينها في المباراة التالية".
وكان منتخب السويد قد وصل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم بفضل انتصاره بهدف نظيف على سويسرا سجله اللاعب إيميل فورسبيرج.

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