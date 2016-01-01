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حوادث

مصرع وإصابة 19 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة بصحراوى المنيا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:05 م
تصام ميكروباص وسيارة
تصام ميكروباص وسيارة - ارشيفيه
ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال المنيا حادث تصادم ميكروباص وسيارة مما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 7 آخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وهم ربيعه محمد ابوطالب 51 سنة على ضاحى ، وجلال عاشور والباقى مجهول الاسم والعنوان، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام.

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