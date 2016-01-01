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أخبار البلد

تدريبات عسكرية بين مصر وفرنسا بالبحر الأحمر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:39 م
تدريب بحري
تدريب بحري
محمد إبراهيم
نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا مشتركا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ، والذي استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

واشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات التى تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهارًا وليلًا، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف علي احدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

كما يأتي ذلك استمرارا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

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