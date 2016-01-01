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حوادث

إصابة عامل بالتسمم ..تناول سم فئران بالخطأ فى المنوفية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:48 م
إصابة عامل بالتسمم
إصابة عامل بالتسمم - ارشيفيه
محمد امين
أصيب عامل بحالة تسمم نتيجة تناوله سم فئران عن طريق الخطأ أثناء تناوله الطعام وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام " ب .ص.ا " 16 سنة، عامل ومقيم مدينة منوف دائرة القسم مصابًا بحالة تسمم وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي " قسم السموم ".

وبالانتقال والفحص وسؤال والده 40 سنه، فلاح ومقيم بذات العنوان قرر بتناول نجله سم فئران عن طريق الخطأ ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

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