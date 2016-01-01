وزير الأوقاف: علينا فهم وتفسير النصوص النبوية بمرونة .. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من الواجب علينا أن نفهم سنة الحبيب المصطفي فهما يحبب الناس فى السنة ولا ينفر منها مصداقا لقوله -صلى الله عليه وسلم "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا".



وأضاف جمعة، فى خطبته بمسجد محمد علي بالقاهرة، أنه لابد أن نفهم ونفسر النصوص النبوية بمرونة وواقعية لما نعيش فيه، ولا يكون فهمنا لها جامدا يكتفي فقط بالنصوص وظاهرها، فالدين ومقاصده صالحين لكل زمان ومكان.



واستشهد بحديث النبي (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) فالمقصود هنا لا يقتصر على داخل الثياب وإنما العلة فى تنظيف مكان النوم بأى شيء يصلح به التنظيف.