مؤلف كتاب فن اللامبالاة يرد على محمد صلاح برسالة







تفاعل المؤلف الأمريكي مارك مانسون صاحب كتاب "فن اللامبالاة"،مع الصورة التي نشرها نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يقرأ الكتاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال صاحب كتاب فن اللامبالاة في رسالة وجهها إلى محمد صلاح: "الكثير من الحب، استمتع يا صلاح".يذكر أن مانسون رائد أعمال انتقد في كتابه الصادر في عام 2016 ما وصفه بثقافة التفكير الإيجابي، التي روج لها البعض على أنها مفتاح السعادة والثراء، ودعا للتحلي بالواقعية وعدم العيش في مثالية زائدة، ووصلت مبيعات الكتاب إلى 2 مليون نسخة في فبراير 2018، فيما حصل الكتاب على تقييم 4،2 من أصل 5 عبر موقع Good reads حيث قيم الكتاب نحو 154 ألف شخص.