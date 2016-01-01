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المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
أفاد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، بأن هناك هدوءا تاما على كافة المحاور وانتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، مدعمة بالأوناش وسيارات الإغاثة.

وأضاف «هشام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أنه كان يوجد صباح اليوم شبورة مائية على الطرق الساحلية الصحراوية والزراعية، مشيرا إلى أن هناك حملات توعية للمواطنين بالحالة المرورية والطقس.

وأشار إلى أن هناك توجهات من وزير الداخلية بتوزيع كتيبات إرشادية علي المواطنين وارشادات شفاهية للحد من الحوادث والحفاظ علي حياة المواطنين، لافتا إلى أنه مازال مستمر أعمال الرصف في طريق مصر الفيوم الصحراوي بغلق حارة وفتح أخرى في اتجاه المتحف المصري الكبير.


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