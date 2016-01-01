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أخبار البلد

احتفالية لطلاب الطلائع بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الشباب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:58 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة القوات البحرية.

بدأت الاحتفالية بزيارة الطلبة للوحدات البحرية المنضمة حديثًا لقواتنا البحرية للتعرف على التطوير والتحديث الذى تشهده القوات المسلحة فى مختلف الأفرع والتشكيلات، وأعرب الطلبة عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالفخر بقواتهم المسلحة وماتمتلكه من قدرات قتالية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر القومى.

كما تضمن الاحتفال فقرات فنية لكورال الطلائع الذين قدموا مجموعة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن الانتماء لمصر وشعبها العظيم.

تأتى تلك الزيارات فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار .

يأتي ذلك فى إطار تنمية الوعى الوطنى للأجيال القادمة وانطلاقًا من الدور الاجتماعى والثقافى للقوات المسلحة.

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