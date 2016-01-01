برشلونة وريال مدريد يسعيان لضم لاعب المكسيك هيريرا

ذكرت تقارير صحفية أن صراعا يلوح في الأفق بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، لضم المكسيكي هيكتور هيريرا لاعب بورتو البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، أن المكسيكي هيريرا دخل دائرة اهتمامات برشلونة، ويحاول الفريق ضم اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، حيث ستبلغ قيمة الصفقة، ما يقرب من 40 مليون يورو.



كما أشارت الصحيفة إلى أن هيريرا، على رادار العديد من الأندية الأوروبية، أمثال ريال مدريد ونابولي ومارسيليا وأولمبيك ليون.

وظهر هيريرا، بمستوى جيد رفقة منتخب بلاده، خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث لعب جميع مباريات المكسيك في المونديال وساهم في تأهلها إلى ثمن نهائي البطولة، قبل أن تخرج على يد البرازيل.

ولعب هيريرا، 42 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص بورتو، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، وينتهي عقده في 2019.



