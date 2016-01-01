مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء

لقي 5 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة ملاكى على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ.



تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من كمين الساحل بطور سيناء بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي تابع لشركة النهار مع سيارة ملاكى تجارية بورسعيد مما اسفر عن مصرع 5 اشخاص واصابة اخرين.



وتحركت 5 سيارات اسعاف لموقع الحادث وجارى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء العام.



وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

