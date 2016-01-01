ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن محمد
لقي 5 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة ملاكى على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ.

تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من كمين الساحل بطور سيناء بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي تابع لشركة النهار مع سيارة ملاكى تجارية بورسعيد مما اسفر عن مصرع 5 اشخاص واصابة اخرين.

وتحركت 5 سيارات اسعاف لموقع الحادث وجارى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء العام.

وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

ترشيحاتنا

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الجنوبية

تحطم طائرة عسكرية بولندية ومصرع قائدها

بعد اختفائها في المحيط عاما ونصف.. يعثرون عليها حية بسبب حلم

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

عودة الرائد محمود الكومي للقاهرة بعد رحلة علاج في لندن

ننشر قيمة الشرط الجزائى فى عقد جروس حال إقالته من الزمالك

تفاصيل ممتلكات أردوغان قبل أدائه القسم لفترة رئاسية ثانية

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

رجل أعمال مصري ينفي اتهامات فولكس فاجن له بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن الزاوية الحمراء اليوم

صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان إليسا في باريس .. صور

رئيس برلمان النمسا: نتطلع للتنسيق مع مصر بشأن القضايا الدولية

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

فيديو

12 حالة وفاة و7 مصابين حصيلة حادث تصادم الطريق الصحراوي بالمنيا
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟