مصرع طفل صدمته سيارة وفرت هاربة بالمنوفية

لقى طفل بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر إصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام بإستقبالها الطفل "ع .م. س." عامان ونصف ومقيم قرية طليا – دائرة المركز"جثة هامدة" متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.



بالإنتقال والفحص وسؤال والدته "هـ .ع. ش. "36 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت أنه أثناء قيام نجلها باللهو أمام المنزل إصطدمت به السيارة رقم "506749 نقل منوفية" قيادة " ا .ا. س."33 سائق ومقيم بذات الناحية وحدثت إصابته التى أودت بحياته ونفت الشبهه الجناية، بسؤال قائد السيارة، قرر أنه أثناء رجوعه بالسيارة للخلف، فوجئ بالطفل أسفل الإطار الخلفى للسيارة، وتم التحفظ علي السيارة،



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية.