إحنا المصريين.. إنجاز علمي عالمي جديد لخريجي الجامعة الألمانية

أعلنت الجامعة الالمانية بالقاهرة حصول العالم المصري الشاب رامي عاطوية، الحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، على ميدالية "ممثل التاج البريطاني بكندا" والتي تعد إحدى أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم وتقدمها كندا لباحثي الدراسات العليا.



جاء ذلك بعدما تقدم بورقة بحثية في مجال إدارة الموارد وتحسين الأداء في الشبكات اللاسلكية بجامعة Queen’s University كما حصل العالم المصري رامي عاطوية أيضًا على "جائزة أحسن بحث" والمقدمة من IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).



وتعتبر أكبر منظمة مهنية فنية في العالم مخصصة من أجل الوصول إلى التقدم العلمي والتقني للهندسة الكهربائية والإلكترونية، والاتصالات وهندسة الكمبيوتر.



ويُضاف هذا الإنجاز الجديد لإنجازات الأكاديميين وخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة المتميزين عالميًا والذين فازوا بالجوائز العالمية في المحافل الدولية مثل الدكتور إسلام خلف خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة - كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات - دفعة 2010 ، الذي فاز مؤخرًا بميدالية "أوتوهان" وهي أحد أبرز الجوائز العلمية على مستوى العالم والتي يمنحها معهد ماكس بلانك للعلوم بألمانيا وهو أحد أهم 3 مراكز بحثية، ومينا بخيت علي لائحة فوربس العالمية في الرعاية الصحية، وحسين عادل فهمي أحسن استشاري علي مستوي الاتحاد الأوروبي، الشيماء كمال الفائزة بجائزة أحسن تصميم في مجال الأثاث من إيطاليا، غادة والي علي لائحة فوربس العالمية في مجال الفنون، الدكتورة رغدة الإبراشي والتي اختيرت من أفضل 100 رائد فى مجال العمل التطوعي USA Youth Action Net Fellowship.