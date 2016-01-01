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فن

هادى الجيار ضيف الجمعة فى مصر.. الليلة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:07 م
صدى البلد
محمد نبيل
يواصل برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه ياسمين سعيد على "MBC مصر" مُتابعته المميزة للشأن المصري.

ويناقش البرنامج "الليلة" في الفقرة الأولى الجدل المثار حول قانون الإعلام الجديد والتغييرات الصحفية المُقبلة ويستضيف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام.

وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الفنان القدير هادي الجيار الذي يتحدث عن مُسلسلاته الدرامية الأخيرة ومشواره الفني وأعماله المُقبلة.

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