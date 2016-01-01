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مدير المهندسين العسكريين يتفقد كباري الطريق الدائري الأوسط بحلوان والأوتوستراد.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 01:50 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
آمنة عبد العظيم
تفقد اللواء حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين مشروع الطريق الدائرى الأوسطى حتى طريق العين السخنة وقد بدأت الجولة بمنطقة(تقاطعات منطقة حلوان والأوتوستراد) بطول 5 كم ، و يعد هذا المشروع من أهم المحاور التى يجرى تنفيذها كمحور عرضى يربط بين طريق العين السخنة وطريق مصر الفيوم الصحراوي.

وقد رافق اللواء عبد الشافى فى الجولة اللواء عماد سعفان مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب المنفذة لتلك المرحلة من المشروع والعميد إيهاب النقيب مدير المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس أحمد العصار عضو مجلس ادارة الشركة و الذى أوضح أن تلك المرحلة تتكون من 4 قطاعات يشمل القطاع الأول منها نفق تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م وعرض 55م ويضم عدد 5 حارات مرورية فى كل إتجاه ويتم تنفيذه بنظامي حائط من الخوازيق المتقاطعة ( SECANT PILES )الذي يرتكز عليها سقف النفق بالداخل و نظام الحوائط الساندة المرتكزة على الخوازيق خارج النفق .

والقطاع الثانى عبارة عن كوبرى تقاطع الدائرى الأوسطى مع خط مترو الأنفاق بطول 750 م (شاملة مطلع وعدد 2 منزل بطول 525 مترا) وعرض 45 م ويتم تنفيذه بنظام الباكيات الصندوقية اضافة إلي باكية معدنية بطول 60 مترا أعلى مترو الأنفاق .

وأشار إلى أن القطاع الثالث يشمل تنفيذ كوبرى المساكن ( عزبة الوالدة ) بطول 1250م (شاملة عدد 2 مطلع و عدد 2 منزل ) وبعرض 45م ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه أعلى شارع النصر للسيارات ويتم تنفيذه بنظام الكمرات سابقة الصب.

و القطاع الرابع عبارة عن كوبرى تقاطع الدائرى الأوسطى مع نهرالنيل بطول 590 م ويضم عدد 4 حارات مرورية ومطلع ومنزل بطول 525 متر فى كل إتجاه لربط طريق الفيوم الصحراوى بالأوتوستراد وعرض 45م ويتم تنفيذه بنظام العربات المتحركة. 

كما أوضح إلى أن المعوقات التي تعترض جزئيا سير المشروع تتمثل فى أعمال نزع الملكية وتحويل المرافق مثل تحويل خط مياه قطر1000 مم وكابلات كهرباء 66 ك/ ف وشبكات غاز ونقل خط سكة حديد يتعارض مع مسار الكوبرى و نقل خط بترول و تقوم الهيئة الهندسية بحل كافة المعوقات .

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