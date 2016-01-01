جمعة: الفرشاة قد تكون أفضل من السواك فى التنظيف.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي أوصى أمته باستعمال السواك عند كل صلاة فقال كما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ).



وأضاف جمعة، فى خطبة الجمعة بمسجد حمد علي بالقاهرة، أن الغاية والمقصد من السواك هى طهارة الفم وإزالة بقايا الطعام التى يمكن أن تضر الأسنان ولذلك يستحب السواك بعد الأكل لإزالة البقايا وإزالة الرائحة الكريهة منه.



وأشار إلى أن المقصد من السواك هو طهارة الفم ونظافته ولذلك ولتحقيق المقصد هذا قد يكون بأى وسيلة صحية طبية كالفرشاة والمعجون فربما تكون الفرشاة أيسر تنظيفا مما سواها وهذا يأتى من رأى الأطباء المتخصصين، ولا ننكر على من استخدم عود السواك شريطة أن نعتنى به وننظفه.