القبض على سائق وبحوزته فرد خرطوش بالمنوفية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز قويسنا، برئاسة الرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مكافحة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،القبض علي "ب.ع.ب" 34 عاما سائق مقيم كفر الرمل دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد محلى الصنع عيار 7.62 × 39.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15170 جنح مركز قويسنا لسنة 2018.