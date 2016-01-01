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أخبار البلد

مستشفى الكبد المصري: قدمنا علاجا لـ 25 ألف حالة خلال يونيو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:02 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة "الكبد المصري"، نجاحه في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لـ24 ألف و883 مريضًا خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم تقديم رعاية طبية مجانية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المستشفى تستهدف تحقيق أفضل نتائج طبية ممكنة في مجالات طب المناظير والعمليات الجراحية، من خلال مجموعة من أمهر الجراحين وأطباء التخدير، والاعتماد على أحدث بروتوكولات علاج الفيروسات الكبدية في العالم، لافتًا إلى أن فروع المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية تقدم أفضل الخدمات من كشف وسحب عينات وصرف علاجات مجانا لغير القادرين سواء كانت في مقر المركز أو من خلال القوافل الطبية.

وأضاف شيحة أن المستشفى نجحت في سحب 2,563 عينة داخل المعامل الخاصة بها، منها التحاليل المبدئية للفيروسات والـ""PCR، والاستكمال والمتابعة للمرضى، وتم إجراء 4,398أشعة مابين أشعة "فيبروسكان" و"ارفي" و"انجيو" و"الباريوم " و"مقطعية" و "موجات".

وتم إجراء 36 عملية جراحية مابين استئصال أورام الكبد، واستئصال المرارة، واستئصال فص الكبد، كما أجريت عمليات مناظير لـ373 حالة، وصرف العلاج فيروس "بي" و "سي" لـ4,847حالة

واستقبلت العيادات الخارجية بمستشفى "الكبد المصري" 3,792 مريضًا؛ لإجراء الكشف العام عليهم.

وفي السياق ذاته، تم تقديم الخدمة لـ 6,509 مريضًا في فروع مؤسسة الكبد المصري على مستوى الجمهورية، وعمل 22 قافلة طبية شاملة وتم السحب فيها 6,761عينة من 4 محافظات وهم الدقهلية وبني سويف وأسيوط والمنوفية .

يذكر أن مستشفى "الكبد المصري" واحدة من أكبر المؤسسات الطبية الأهلية المتخصصة في تقديم الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى غير القادرين، ووصلت فروعه إلى 22 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

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