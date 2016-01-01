حصاد المنيا .. المحافظ يسلم أجهزة كهربائية لـ 110 عرائس.. 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات لدعم القوافل البيطرية..ومدير الأمن: فتح قنوات اتصال مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان

محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 110 عرائس

مدير الأمن يشهد الندوة التثقيفية للأفراد والمدنيين

100 ألف جنيه من صندوق الخدمات لدعم القوافل البيطرية





فى سياق متصل شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير الأمن ، وبحضور اللواء مجدي عامر نائب مدير الأمن ختام الدورة التثقيفية رقم 70 لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.



واكد "حبيب"، احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه.



وشدد عبد المنصف على التفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية والالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ، إضافة الى مراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطه بالجهاز؛ والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبناؤه المثل والقدوة للمواطنين في ذلك والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين والتأكيد على الرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.



شهدت المنيا عدة احداث هامه على مدار الاسبوع الماضى تأتى فى مقدمتها قيام المحافظ عصام البديوى بتسليم 110 عرائس اجهزة كهربائية وفرتها احدى الجمعيات للشباب المقبلين على الزواح كما تم اعتماد 100 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة لشراء ادوية بيطرية لبدء عمليات التحصين وحضور اللواء ممدوح عبد المنصف الدورة التثقيفية للافراد والمدنين بالمديريةفقد سلم المحافظ عصام البديوى عدد من الاجهزة الكهربائية تشمل ثلاجة وبوتاجاز وغسالة وادوات مطبخ ومستلزمات تجهيز العرائس والتي وفرتها جمعية الخير للتنمية الشاملة بمطاي، للمشاركة في تجهيز 110 عرائس على مستوى مراكز المحافظةحضر فعاليات الحفل النائبة سلوى أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين وعبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاى .قدم المحافظ التهنئة للعرائس، متمنيًا لهم حياة سعيدة، وأشاد بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، وقال إن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات، وطالب بضرورة الاهتمام بتلك المساهمات.من جانبها، قالت النائبة سلوي أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة، إن اختيار العرائس تم بناء على بحث اجتماعي بالتنسيق بين الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والمجتمع المدني، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وإدخال البهجة على من يستحقون من الفتيات المقبلات على الزواج.كما إعتمد البديوى 100 الف جنيه من حساب صندوق خدمات المحافظة لشراء الادوية والعلاجات اللازمة لدعم القوافل البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري لتحصين رؤوس الماشية على مستوى مراكز المحافظة التسع بالمجان، وذلك في اطار الحفاظ على الثروة الحيوانية .وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية تواصل أعمالها في متابعة لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي حيث تم تحصين 320 رأس ماشية بقرية قفادة التابعة لمركز مغاغة ولازالت أعمال التحصين مستمرة للقضاء على اى احتمال لظهور بؤرة للمرض.ونفى مدير المديرية وجود حالات نافقة من رؤوس الماشية على طريق قرية قفادة مطالبًا الاهالى والمواطنين بضرورة توخي الحذر في نشر اى أخبار متعلقة بالموضوع لعدم اثارة الذعر بين الاهالى، مؤكدا ان الحالة العامة مستقرة وان اى اصابات هي اصابات قديمة لرفض الاهالى اجراء التحصينات اللازمة خلال القوافل البيطرية التي نظمتها المديرية خلال الفترة الماضية.وقال انه في حالة ظهور إصابة بين رؤوس الماشية يتم عزلها عن باقي الحيوانات وتلقينها العلاجات والتحصينات حتى تمام الشفاء، وفى حالة نفوق اى حالة مصابة يتم التخلص منها بالطرق الصحية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.