إيرادات ضعيفة لفيلم ياسمين عبد العزيز

انخفضت إيرادات فيلم "الأبلة طم طم" لياسمين عبد العزيز، أمس، وتساوت مع فيلم كارما، محققين بذلك إيرادات 157 ألفا و796 جنيهًا، بعد مرور أسبوعين من العرض.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز.



فيلم "ابلة طم طم" يشارك في بطولته بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.