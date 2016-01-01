سياحة الإسكندرية تطالب بوضع صيغة واضحة تنظم عمل "السياحة الإلكترونية"

دعا على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى ضرورة تعديل قانون السياحة ليتواكب مع احتياجات ومتطلبات العصر الحديث خاصة أن القانون الحالي يرجع تاريخه إلى عام 1968 ، فلا يجوز أن نكون فى عام 2018 ولا نواكب التطور التكنولوجى الموجود فى العالم.



ونوه المانسترلي في تصريحات صحفية له اليوم ضرورة وضع صياغة واضحة للسياحة الإلكترونية خاصة بعد انتشارها وعدم وجود التزامات على أصحابها مؤكدا أن السياحة الإلكترونية هى المستقبل والحاضر.



وضرب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية مثالا بأهمية السياحة الالكترونية بوجود إحصائية لمنظمة السياحة العالمية تؤكد سفر حوالي مليار و300 ألف سائح حول العالم فى 2017عبر الحجز عن طريق الإنترنت ومن قام منهم بعمل "بوكينج أون لاين" 980 مليون سائح وهذا يؤكد أن حوالى 25% فقط يقومون مباشرة بالتعامل مع شركات السياحة ويتعاملون بشكل تقليدى وبالتالى لابد من تقنين وضع السياحة الإلكترونية مع استثمارها الاستثمار الأمثل ووضعها في إطار قانوني ورسمي حتى لا نعطي فرصة لدخلاء المهنة ومن يضرون بالقطاع وسمعته و لا ينافس أحدهم أى شركة مرخصة تقوم بدفع ضرائب و تأمينات وملتزمة بضوابط عمل تحكمها.



وشدد المانسترلي على ضرورة الترويج للسياحة عبر الإنترنت من خلال إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية للحجز عبر الانترنت للسائحين وتسويق هذه المواقع في البورصات السياحية التي تشارك فيها مصر على أن تضم هذه المواقع معلومات عن المناطق السياحية والأثرية وأيضا الفنادق والقرى السياحية في مصر.



وأشار على المانسترلي أن غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تقوم حاليا تعمل باعداد وعقد دورات تدريبية للعاملين بالسياحة حول السياحة الإلكترونية والإدارة ودراسة تجارب دول اخرى في التسويق السياحي عبر الإنترنت بهدف إتاحة فرصة حقيقية للشباب لتطوير أنفسهم وتحقيق أكبر استفادة من وسائل العصر الحديث في استقطاب السياحة العالمية لمصر.