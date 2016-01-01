أحمد مجدي: محمد صلاح كنز لمصر ورجل وطني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، تعليقا على صورة أرفقها نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، على حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقرأ كتاب مترجم لأحد الكتاب الأمريكان "مارك مانسون"، يحمل عنوان "فن اللامبالاة".



وقال أحمد مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، إن محمد صلاح مجرد نشره لصورته وهو يقرأ هذا الكتاب، حظى هذا الكتاب بأعلى نسبة على محركات البحث، وشعبية كبيرة، مُشيرا إلى أن الكاتب الأمريكي، على الفور أقدم على كتابة تدوينة له، على حسابه، يشكر خلالها محمد صلاح، وهو حقق دعاية هائلة للكتاب.



واعتبر مجدي، أن حرص الكاتب الأمريكي، وذكاءه في التعامل مع صورة محمد صلاح، كان عملا ترويجيا كبيرا لكتابه، والحث على القراءة، قائلا، إن محمد صلاح كنز قومي لمصر لابد من الاستفادة منه، بما لا يؤثر عليه أو يضر مسيرته الكروية.



وأضاف أن محمد صلاح لديه القدرة من التأثير في أعداد كبيرة حول العالم وليس مصر فقط، مُؤكدا أن محمد صلاح رجل وطني لا يتأخر عن أي شئ يخص البلد أو دعمها، ونتمنى من مسئولي السياحة استغلال ذلك سياحيا وثقافيا.