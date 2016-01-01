أروى تطرح أغنية الحكولي باللهجة العراقية.. فيديو

طرحت المطربة اليمينة أروى أحدث أعمالها الغنائية "الحكولي" وهي أول أغنية لها باللهجة العراقية، على قناتها الرسميّة على "يوتيوب".



أروى جمعت الرقي و الإحساس المرهف في مزيج من الموسيقى هادئة الإيقاع أعطت نفحة رائعة للعمل الّذي يشهد رواجًا واسعًا بين صفوف الجمهور وحقق نسبة إستماع عالية.



"الحكولي" من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر والتوزيع الموسيقي لمهند خضر.



وبالرغم من إرتباطها بالعديد من المشاريع الفنية خلال الصيف بدأت أروى التحضير لتصوير برنامج تلفزيوني جديد سيشكل مفاجأة إعلامية من حيث الفكرة وأسلوب الإنتاج.



https://youtu.be/V_kEx-FOQTc

